Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2026-2027 akademik yılında eğitime başlayan yaklaşık 400 öğrenci, beyaz önlüklerini giydi. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende öğrencilerin heyecanına aileleri ve akademisyenleri de ortak oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Aksoy ile Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan açılış konuşmalarını yaptı. Birinci sınıf öğrencileri, Prof. Dr. Gamze Mocan eşliğinde Öğrenci Andı’nı okudu. Tören, akademisyenlerin öğrencilere beyaz önlüklerini giydirmesiyle devam etti.

Prof. Dr. Umut Aksoy: “İyi bir hekim olmak, insanı anlamak ve ona güven verebilmektir.”

Beyaz önlüğün insanlığa hizmet etme idealini, etik değerlere bağlılığı ve hekimliğin sorumluluğunu simgelediğini belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Aksoy, öğrencilere “Önlüklerinizi her giydiğinizde, insan yaşamına dokunmanın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlayacaksınız” diye seslendi.

Tıp eğitiminin mesleki bilginin yanı sıra düşünme, sorgulama ve insana değer verme becerilerini geliştirdiğini ifade eden Prof. Dr. Aksoy, Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası akademik ortamına değindi. Prof. Dr. Aksoy, üniversitenin Times Higher Education 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer aldığını,Tıp ve Sağlık alanında ise 601–800 bandında bulunduğunu aktardı.

Ailelere de seslenen Prof. Dr. Umut Aksoy, “Sizler en değerli varlıklarınızı bize emanet ediyorsunuz. Onları etik değerlere bağlı, topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmek en büyük sorumluluğumuzdur” diyen Prof. Dr. Aksoy, öğrencilere de şu sözlerle seslendi: “İyi bir hekim olmak, yalnızca hastalıkları tedavi etmek değil, karşınızdaki insanı anlamak ve ona güven verebilmektir. Bizler, bu yolculuk boyunca her zaman yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Gamze Mocan: “Beyaz önlüğün hakkını vereceğinize içtenlikle inanıyorum.”

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan ise fakültede mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası ve sürekli tıp eğitiminin bir bütün olarak ele alındığını söyledi. Öğrencileri sorun çözebilen, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen ve evrensel etik değerlere bağlı hekimler olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Mocan, koruyucu hekimlik ve toplum sağlığının eğitimdeki yerini vurguladı. “Mezunlarımız, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda tutan; bu alanlarda topluma yönelik eğitici rol üstlenen hekimler olacaktır” dedi.

Fakültede 39 anabilim dalı bulunduğunu, Türkçe ve İngilizce eğitim verildiğini belirten Prof. Dr. Mocan, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin tanı ve tedavi altyapısıyla tıp eğitimine de katkı sunduğunu ifade etti. Öğrenci ailelerine “Çocuklarınız bizim de çocuklarımızdır. Onları sizler yetiştirdiniz; bizler ise onlara meslek kazandıracak, dünya görüşlerini ve ufuklarını geliştireceğiz” sözleriyle seslenen Prof. Dr. Mocan, hekim adaylarına yönelik konuşmasını “Dürüstlüğün, manevi ve fiziksel temizliğin simgesi olan beyaz önlüğün hakkını vereceğinize içtenlikle inanıyorum” diyerek tamamladı.