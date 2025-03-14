Lefke Avrupa Üniversitesi, yükseköğretim kurumlarını derecelendiren ve sıralayan uluslararası bir kuruluş olan QS (Quacquarelli Symonds) tarafından ilan edilen 2025 yılı “QS World University Rankings by Subject” sıralamasında dünya genelinde 551-700 bandında yer aldı.

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen QS kurumunun 2025 yılı için yaptığı değerlendirme sonucunda elde edilen başarının üniversite için büyük bir önemi olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: “Üniversite olarak nitelikli akademik kadromuz, tam donanımlı araştırma alt yapımız ve 32 farklı programda elde ettiğimiz uluslararası akreditasyonlarımız ile uluslararası alanda rekabet edebilecek mezunlar yetiştirmekteyiz. Yükseköğrenim alanında, dünya üniversitelerini değerlendirme ve sıralama konusunda uluslararası bir üne sahip olan QS kuruluşunun ilan ettiği QS World University Rankings by Subject değerlendirme sonuçlarına göre, üniversitemiz Economics-Econometrics alanında 551-700 bandında yer almıştır. Uluslararası alanda üniversite için büyük bir prestij anlamına gelen ve dünyanın önde gelen üniversitelerinin yer aldığı bu sıralamada üniversitemizin yer almasında büyük emekleri olan mütevelli heyetimize, akademik ve idari çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım. ” dedi.

Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk yaptığı açıklamada QS gibi dünyada prestijli bir kurumun yayınladığı sıralamalarda Lefke Avrupa Üniversitesi’nin 551-700 bandında yer almasının önemine dikkat çekti. QS değerlendirmesinde ortaya çıkan sonuçların Lefke Avrupa Üniversitesi’nin uluslararası standartlarda ve en üst düzeyde eğitim veren bir üniversite olduğunu gösterdiğini ifade eden Öztürk, “elde edilen bu başarı üniversitemiz mezunlarının diplomalarının uluslararası alandaki değerini artırmıştır. Bu başarıda emeği olan tüm akademik ve idari çalışanlarımızı tebrik ederim” dedi.

QS, tüm dünyada yükseköğretim kurumlarını derecelendiren, sıralayan ve kurumsal güçlü ve zayıf yönleri hakkında derinlemesine bilgi sağlayan uluslararası bilinirliğe sahip İngiltere Merkezli bir kuruluştur.