Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü, bölgedeki güncel gelişmeleri çok boyutlu bir perspektifle değerlendiren “Ortadoğu’dan Doğu Akdeniz’e: Kesişen Krizler ve Bölgesel Yansımaları” başlıklı yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yaptı. Doğu Akdeniz’deki dinamiklerin disiplinlerarası bir yaklaşımla tartışıldığı buluşmada; KKTC’nin farklı üniversitelerinden akademisyenler, Sivil Toplum Örgütü (STÖ) temsilcileri, alanında uzmanlar ve ilgili devlet kurumları ile uluslararası kurum yetkilileri bir araya geldi. Etkinlik, üniversite–STÖ–kamu iş birliğini güçlendiren ve politika geliştirme süreçlerine doğrudan katkı sunan stratejik bir uzmanlar platformu oluşturdu.

Enerji güvenliği, insani güvenlik ve jeopolitik dengelerin masaya yatırıldığı toplantıda; dış politika, diplomasi ve bölgesel güvenliğe ilişkin konular değerlendirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çıraklı gerçekleştirdi. Bölgesel iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen toplantıda Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenlerinin yanı sıra Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi akademisyenleri de yer aldı. Ortadoğu’da yaşanan dönüşümlerin artık bölgesel bir sorunun ötesine geçtiğini vurgulayan katılımcılar, enerji arz güvenliği, uluslararası ticaret, diplomasi, iklim ve güvenlik dengeleri üzerinde doğrudan etkiler yarattığına dikkat çekti. Toplantıda ayrıca; Doğu Akdeniz’in bu süreçte yeni iş birliği ve diplomatik açılımlar için fırsatlar barındırdığı vurgulandı.

Üniversiteler, STÖ ve kamu işbirliği güçlendirildi!

Ortadoğu - Doğu Akdeniz hattındaki krizlerin çok yönlü ele alındığı toplantıda, bölgesel risklerin yanı sıra farklı senaryolara göre uygulanabilecek politik adımlar da tartışıldı. Toplantıda ayrıca; müdahale gerektiren alanların belirlenmesi, olası politika adımlarının tartışılması ve gelecekte yapılacak çalışmaların izlenmesine yönelik çerçevelerin geliştirilmesi konusunda fikir birliği oluştu.

Toplantının sonunda, enerji güvenliği, iklim riskleri, mülteci hareketlilikleri, ekonomik kırılganlıklar, jeopolitik dengeler ve bölgesel güvenlik mimarisi alanlarında somut politika adımları ve değerlendirme raporları geliştirilmesine yönelik çeşitli iş birliği fırsatları da masaya yatırıldı. Bu başlıklar, bölgesel gelişmelere ilişkin politik süreçlere uzman desteği sağlaması amacı ile Yakın Doğu Enstitüsü tarafından kapsamlı rapora da dönüştürülecek.

Doç. Dr. Mustafa Çıraklı: “Bölgemizi ilgilendiren kritik gelişmeler üzerine yapıcı diyalog kanalları oluşturuluyor!”

Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çıraklı, açılış konuşmasında toplantının yalnızca akademik bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda bölgesel politika yapım süreçlerine katkı sunan bir nitelik taşıdığını ifade etti. Doç. Dr. Çıraklı, farklı kurumlardan gelen uzmanların katkıları sayesinde toplantıda çok yönlü bir değerlendirme zemininin oluştuğunu belirterek, görüşmelerin yeni iş birliği olanaklarına da fırsat sunacağını belirtti. Doç. Dr. Çıraklı, “Yakın Doğu Enstitüsü’nün düzenlediği bu tür toplantılar, yalnızca akademik bilgi üretmek için değil bölgemizi ilgilendiren kritik gelişmeler üzerine yapıcı diyalog kanalları oluşturmak açısından da büyük önem taşıyor. Ortadoğu’daki dönüşüm artık küresel siyasetin ve diplomatik ilişkilerin merkezine yerleşti. Bu değişimin Doğu Akdeniz’e ve ülkemize yansımalarını doğru anlamak politika yapıcılar, akademisyenler ve toplum için hayati bir ihtiyaçtır” şeklinde konuştu.