Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü ile KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası iş birliğinde düzenlenen Bilim Kafe etkinlik serisinin ikinci buluşması 27 Aralık’ta yapılıyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nden verilen bilgiye göre, “Tüketim, Markalar ve İnsan” konusunu ele alacak ve bilimi toplumla buluşturmayı amaçlayan etkinlik, cumartesi günü saat 14.00’te Pascucci Girne’de gerçekleştirilecek.

Etkinliğin konuşmacısı Doç. Dr. Çağrı Yalkın, günümüz tüketim kültürünü birey ve toplum ilişkisi çerçevesinde ele alarak, markaların insan davranışları üzerindeki etkilerini değerlendirecek.

Tüketim alışkanlıkları üzerine düşündürecek ve bilimsel değerlendirmelerin doğrudan uzmanından dinlenebileceği etkinlik tüm halka açık olacak.