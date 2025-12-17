Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin sanatçı akademisyenleri ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının özel olarak hazırladığı 50 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”, 19 Aralık Cuma günü saat 16.00’da Günsel Tower’da yer alan GÜNSEL Sanat Müzesi Sergi Salonu’nda Başbakan Ünal Üstel tarafından açılacak.

6 Ocak’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık kalacak sergide; resim, heykel, seramik ve baskı resimden oluşan 50 eser sanatseverlerle buluşacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 478’inci sergisi olan “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”nin küratörlüğünü ise Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Danışmanı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün üstlenecek.

Prof. Erdoğan Ergün: “2025’in son sergisinde; üretimin, arayışın ve ifade çeşitliliğinin izini sürmek isteyen herkesi sergi mekânında bir araya gelmeye davet ediyorum”

Serginin küratörlüğünü üstlenen Prof. Erdoğan Ergün, “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”nin yalnızca sanatsal üretimlerini değil, düşünce biçimlerini, sorgulamalarını ve sanata bakış açılarını da izleyiciyle buluşturan kapsamlı bir platform olduğunu vurguladı.

Prof. Erdoğan Ergün, “Farklı disiplinlerden ortaya çıkan çalışmalar, çağdaş sanatın çok sesli yapısını ve yaratıcı cesaretini açıkça yansıtıyor. 2025’in son sergisi olma özelliğini taşıyan bu seçki, yıl boyunca süren yoğun üretim sürecinin güçlü bir kapanışını temsil ediyor. Üretimin, arayışın ve ifade çeşitliliğinin izini sürmek isteyen herkesi, bu özel sergi mekanında bir araya gelmeye davet ediyorum” dedi.