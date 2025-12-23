Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencileri, Antalya’da düzenlenen 6. GastroAntalya Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması’nda başarı elde etti.

DAÜ'den verilen bilgiye göre, öğrenciler, üç gün süren yarışmalardan 3 kupa ve 22 madalya kazanarak döndü.

42 ülkeden 856 şef ve bin 292 yarışmacının katıldığı etkinlikte, farklı kategorilerde yarışmalar, atölye çalışmaları, paneller ve seminerler gerçekleştirildi.

DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Fatma Öztunç ile öğrenciler Elif Asarlık, Nujin Dilba Karakulak ve Günseli Kafa, hem bireysel hem de ekip yarışmalarında altın, gümüş ve bronz madalyalarla ödüllendirildi.

Yarışmanın en prestijli kategorilerinden “Yılın Altın Türk Şefi” ödülünü Fatma Öztunç kazanırken, Nujin Karakulak gümüş madalya ve kupa elde etti. Üniversite düzeyi modern Türk mutfağı ekip yarışmasında DAÜ öğrencileri altın madalya kazandı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, elde edilen başarıların üniversitenin bu alana yaptığı yatırımların sonucu olduğunu belirterek, öğrencileri ve öğretim üyelerini kutladı. Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı ise, söz konusu başarının fakültede verilen uygulama ağırlıklı ve çağdaş eğitimin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

(RU/YIL)