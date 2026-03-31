Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı programı öğrencileri, VAULT JAM oyun yarışmasında birinci oldu. Duygu İrem El, Mehmet Kerim Artan, Berke Yaşar ve Erkan Berke Aksoy’dan oluşan ekip kazandıkları birincilik ödülüyle, oyun becerileri kadar aldıkları eğitimin katkılarını görmekten duydukları mutluluğu ifade etti.

"Before It Fades" temasıyla gerçekleşen ve farklı üniversitelerden toplam 20 takımın yarıştığı yarışmada Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencileri birinciliği, XENO CARDS adlı oyunlarıyla elde etti.

LAÜ Dijital Oyun Tasarımı programı öğrencileri, fark yaratmayı sürdürüyor

10 dakikada dünyayı uzaylıların saldırısından kurtarmaya çalıştıkları stratejik bir kart oyunu geliştirdiklerini ifade eden ekip üyeleri, tasarladıkları oyunun; doğru kartın doğru yere konulması ve hızlı karar vermeye odaklanılması üzerine kurulu olduğunu belirterek temadaki ‘zaman tükeniyor’ hissini 10 dakikalık süre ile yansıtmaya çalıştıklarını kaydettiler.

Oyun geliştirmek isteyen öğrenci, yazılımcı, tasarımcı ve yaratıcı üreticileri bir araya getiren ve büyük ölçekli bir Game Jam olma özelliği taşıyan yarışma, 48 saat süresince fikirlerin oyuna dönüştüğü, yaratıcılığın ve üretimin sınandığı bir ortamda gerçekleşti.

Önceki yıl ODTÜ KALTEV tarafından organize edilen GAME JAM yarışmasında aralarında yine Duygu İrem El ile Melaniya Dmitriyenko’nun olduğu Dijital Oyun Tasarımı programı öğrencileri ile LAÜ Yazılım Mühendisliği öğrencilerinden oluşan ekip yine birincilik elde etmişti.