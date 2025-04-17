Motosportları dünyasının kalbi, adrenalin tutkunlarının heyecanla beklediği Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası 20 Nisan 2025 sezonunun açılışı için geri sayıma başladı. Lastiklerin dumanı ve motorların kükremesiyle özdeşleşen bu nefes kesen şampiyona, 20 Nisan Pazar günü NEU Event Park’ın tozlu pistlerinde ilk düdüğünü çalmaya hazırlanıyor. Ada’nın dört bir yanından ve hatta Türkiye’den gelecek seyirciler, bu kıran kırana mücadeleye tanıklık ederek adeta adrenalin depolayacak.

Sezon Açılışı Öncesinde Heyecan Dorukta

Motosportları dünyası, 2025 sezonunun heyecan verici başlangıcına hazırlanırken, pilotlar ve takımlar NEU Event Park pistinde buluşuyor. 19 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek resmi antrenman seansları, pilotların araçlarının son ayarlarını yapmaları ve pistin zorlu virajlarına adapte olmaları için kritik bir fırsat sunacak. Türkiye drift camiasının başarılı isimlerinden Berfu Tutumlu, Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’na konuk yarışmacı olarak katılarak bu heyecan dolu atmosfere ayrı bir renk katacak.

2024 Şampiyonlarına Ödül Töreni

19 Nisan Cumartesi günü, motosportları camiasının gözleri, geçtiğimiz sezonun en başarılı isimlerinin ödüllendirileceği görkemli 2024 Sezonu Ödül Töreni'ne çevrilecek. Unutulmaz performanslara imza atan yetenekli pilotlar, bu özel gecede hak ettikleri zaferlerin coşkusunu yaşayacaklar. Düzenlenecek olan ödül töreni, sadece geçmiş sezonun gururunu yeniden canlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanan pilotlara da büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olacak. Sektörün önde gelen isimlerinin ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşecek bu özel gece, motosportları camiasının birlik ve beraberliğini de pekiştirecek.

Drift Sezonu İçin Start

20 Nisan Pazar günü, NEU Event Park’ın pisti tam anlamıyla bir savaş alanına dönüşecek. Sezonun ilk yarışı, şampiyonluk iddiasıyla piste çıkacak birbirinden iddialı pilotların nefes kesen drift gösterilerine sahne olacak. Şampiyonanın favori isimleri arasında yer alan deneyimli ustalar Enver Haskasap, İbrahim Yücebaş, Altan Çcouk, Akay Akbil, Celal Erülkü ve Oktay Erülkü, gaz pedalına sonuna kadar basarak zirve mücadelesinde kozlarını paylaşacaklar.