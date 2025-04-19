Larnaka’da önceki gün, 121 kilo uyuşturucu ele geçirildiği ve olayın şüphelisi olan 31 yaşındaki Moldova uyruklu şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

“Philenews” haber sitesine göre 121 kilo uyuşturucu, koliler içerisinde halde Atina’dan deniz yoluyla Güney Kıbrıs’a giriş yaptı ve kolileri teslim edilecek adrese götüren postacılar tarafından fark edildi.

31 yaşındaki Moldovalının, beraberindeki başka bir kişiyle kolileri arabaya yüklediği sırada, postacıların “bir şeylerin yolunda gitmediğinden” şüphelenerek polise haber vermesi üzerine, polisler olay yerine geldi ve polisi gören şahıslardan biri yürüyerek bölgeden ayrıldı.

Arabayı kontrol eden polis, 5 koli içerisinde bulunan 96 paket içerisinde 105 kilo 65 gram hintkeneviri ve 15 paket içerisinde 16 kilo 52 gram kokain tespit etti. 31 yaşındaki şahıs gözaltına alındı, diğer şahıs ise aranıyor.