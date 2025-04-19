Haspolat'ta meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Soner Berke Atamir dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 05-07.04.2025 tarihleri arasında, çalıştığı Haspolat'ta faaliyet gösteren Airkam isimli iş yerine ait müşterilerden tahsil edilmiş olan 565 STG nakit parayı şirket hesabına yatırmayarak sirkat ettiğini söyledi. Polis, şikayetin 10 Nisan tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, bu süre içerisinde AİRKAM firması tarafından 1910 STG tutarında 2 makbuz, 3260 ABD 6 adet makbuz, 28.655 Euro tutarında 13 adet makbuz tespit edilerek bu tutarlarında sahte dekont numaraları ile zanlı tarafından sisteme girildiğini belirterek konu makbuzlar polise teslim ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 14 Nisan tarihinde ikinci kez mahkemeye çıkarılarak, 4 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde ise yazılım uzmanları tarafından yapılan inceleme sonucu elde edilen kanıtların emare alındığını, birçok kişiden ifade aldıklarını belirtti. Polis, ayrıca zanlının şirketten çaldığı bir milyon 500 bin TL parayı iade ettiğini, firmanın şikayetini geri çektiğini belirtti. Polis, zanlının ülkede yasal statüsü olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 100 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı 2 kefilin 400’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.