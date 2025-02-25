Moldova'dan gelen bir uçak, içinde şüpheli bir kişinin bulunduğu bilgisi üzerine Larnaka Havalimanı'nda özel bir inceleme alanına alındı. Bu durum üzerine havalimanı yetkilileri kırmızı alarma geçti.

Güney Kıbrıs’taki Larnaka Uluslararası Havalimanı’nda önceki akşam saatlerinde şüpheli bir yolcu nedeniyle alarm verildi.

Uçağın iniş yapmasının ardından güvenlik önlemleri hızla devreye sokuldu. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Rum yetkililer, olayla ilgili bir kişinin tutuklandığını açıkladı. Olayın ardından havalimanı yetkilileri güvenlik prosedürlerini devreye sokarak ilgili bölgede inceleme başlattı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, adı açıklanmayan bir yolcunun davranışlarının güvenlik görevlilerinin dikkatini çekmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Yolcunun, havalimanı içinde belirli alanlarda olağandışı hareketler sergilediği ve güvenlik kameraları tarafından izlendiği belirtildi.

HAVALİMANINDA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayın ardından havalimanı güvenlik birimleri hızla harekete geçerek şüpheli yolcuyu durdurdu. Bu süreçte bazı yolcuların bir süre bekletildiği ve belirli bölgelere girişlerin sınırlandırıldığı aktarıldı. Havalimanı yetkilileri, prosedürler gereği gerekli taramaların yapıldığını ve herhangi bir tehlike unsuruna rastlanmadığını açıkladı.

Polis yetkilileri, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve şüpheli şahsın ifadesinin alındığını duyurdu. Yolcunun kimliği ve taşıdığı eşyalar detaylı bir incelemeye tabi tutulurken, güvenlik birimleri herhangi bir tehdit unsuru olup olmadığını değerlendirmek için soruşturmayı sürdürüyor.

Yetkililer, şu aşamada kamu güvenliğini tehdit eden bir duruma rastlanmadığını belirterek, havalimanındaki operasyonların normale döndüğünü açıkladı. Ancak olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Olay nedeniyle Larnaka Havalimanı yaklaşık bir saat kapalı kaldı ve bazı uçuşlar Baf Havalimanı'na yönlendirildi. Ancak, Sivil Havacılık Dairesi tarafından gerekli tüm protokoller uygulanarak havalimanının yeniden operasyonlara açılması sağlandı.

Uçak ise havalimanı binasından uzakta özel bir alana alındı.