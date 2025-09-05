Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, 2025-2026 sezonunu görkemli bir törenle açıyor.

92. büyük sezon açılışı, 10 Eylül Çarşamba saat 15:00’te İskele Ecevit Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Larnaka Gençler Birliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada üyeler, sponsorlar ve tüm camia bu özel güne davet edildi.

Kulüp yönetimi açılış için yoğun bir hazırlık yürüttüğü belirtilerek “92 yıllık onur dolu tarihin yeni sayfası, birlik ruhu ve gençliğin azmiyle yazılacak” denildi.

KIRMIZI-KARA ÇATISI ALTINDA TÜM BRANŞLAR

Kulübün tüm branşlarının yeni sezon coşkusunu tek yürek yaşayacağı belirtilen açıklamada açılışa katılacak olan branşların

Futbol: A Takımı, A2, U17, U15, U12

Basketbol: A Takımı, Kadın Takımı, U18, U16, U14, U12 ve akademiler

Yüzme: Madalyalı şampiyon sporcular