Kayalar yolu üzerinde bulunan Aşıklar Tepesi yakınlarında bir araç uçurumdan düştü. 21 yaşındaki araç sürücü hayatını kaybetti.

Yılmaz Kemal Özatlı kullanımındaki MZ 465 plakalı araç, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yaklaşık 50 metre derinliğindeki uçurumdan kayalıklar arasına düştü.

Araç sürücüsü Yılmaz Kemal Özatlı araç içerisinde ölü olarak bulundu.

Lapta Türk Birliği Spor Kulübü'nün A2 Takımı yardımcı antrenörlerinden, sporcu, antrenör ve yönetici kimliğiyle spor camiasında sevilen bir isim olan Yılmaz Kemal Özatlı'nın beklenmedik ölümü büyük üzüntü yarattı.