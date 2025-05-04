Bundesliga'nın 32. haftasında Bayern Münih deplasmanda RB Leipzig ile 3-3 berabere kalmıştı. Zirve takipçisi Bayer Leverkusen bugün deplasmanda Freiburg ile karşılaştı.
Ev sahibi takım 44. dakikada Eggestein'ın attığı golle ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarının başında Hincapie'nin kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıktı. Leverkusen 82'de Wirtz'in golüyle farkı 1'e indirdi. 90+3'te Tah skoru 2-2'ye getirdi.
Maç bu skorla sonuçlandı. Bayer Leverkusen puanını 68, Freiburg 52 yaptı.
76 puanlı Bayern Münih ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.