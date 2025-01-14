Süper Lig ekiplerinden Mesarya’nın ara transferde anlaştığı deneyimli futbolcu Fırat Ersalan, yeni kulübüne resmi imzayı attı.

Usta sol ayak Fırat Ersalan, başkan Kaan Ertuğ eşliğinde attığı imza ile sarı kırmızılılara transfer oldu. Değrmenlik’ten transfer edilen Fırat Ersalan, ikinci devrede Mesarya’nın başarısı için ter dökecek.

Öte yandan geçmiş sezonlarda Yenicami forması giyen son olarak İspanya 4. Liginde oynayan 28 yaşındak Njeryalı futbolcu Uzo Uzochukwu, başkan Kaan Ertuğ eşliğinde attığı imza ile sarı kırmızılılara transfer oldu.

Bu arada sezon başında Mesarya’dan süper lig ekibi Göçmenköy takımına transfer olan Salahi Aldağ ise yeniden takıma geri döndü.