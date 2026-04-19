Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean Pierre Lacroix’in, adada iki tarafla da temaslarda bulunmasının beklendiği haber verildi.

Alithia gazetesi, “BM’den Kıbrıs Sorununda Hafif Hareketlilik- Lacroix’den İki Tarafla Temaslar” başlıklı haberinde, BM tarafından son 24 saat içerisinde Kıbrıs sorununda küçük bir hareketlilik kayda geçirildiğini yazdı.

Pile bölgesindeki durumun gündemde kalmayı sürdürdüğünü yazan gazete, haberinin devamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Antalya Diplomasi Forumu’ndaki temasları çerçevesinde, BM Siyasi Konular ve Barışı İnşa İşlerinden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary A. DiCarlo’yla görüşmesine yer verdi.

Lacroix’in bugün adaya gelmesinin beklendiğini de kaydeden gazete, Lacroix’in salı günü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geleceğini belirtti.

Gazeteye göre, BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric ise yaptığı açıklamada Lacroix’in adada kalacağı sürede mevcut durumun ve UNFICYP’in rolünün değerlendirilmesi amacıyla iki tarafın temsilcileriyle bir dizi temasta bulunacağını kaydetti.

Haberde, görüşmelerin, özellikle ara bölgeyle ilgili istikrarın korunması yanı sıra gerginliğin önlenmesi ve diyaloğun kolaylaştırılması çabalarına odaklanacağı ifade edildi.

Kıbrıs’ta bulunacağı sürede diplomatik çevreler, gençler ve BM misyonu liderliğiyle temaslarda da bulunacak olan Lacroix, kadınların barış ve güvenliğin ileriye götürülmesindeki rolüne işaret eden “Through Her Lens” isimli fotoğraf sergisinin açılışına da katılacak.

Gazeteye göre, haberde ismi belirtilmeyen Rum “hükümet kaynakları” ise Pile’deki durumla ilgili olarak Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye yaptıkları açıklamada, geçen çarşamba günü yaşanan gerginliğe rağmen ortamın sakin olduğunu belirtti.

- Pile’de Türk taktiği iddiası

Öte yandan Fileleftheros gazetesi “Erdoğan’ın Direktifleriyle Gerginlik Oyunları” başlıklı haberinde, Türkiye’nin "planlı bir taktiğin parçası olarak", Güney Kıbrıs ve Yunanistan karşısında "gerginlik yaratma ve aşırı söylemlerde bulunma yolunu seçtiğini" iddia etti.

Ankara’nın “düşmanlar” ve “tehlikeler” yarattığı ileri sürülen haberde, Ankara’nın, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’a yönelik "tehdit oluşturan söylemlerinin gerginlik yaratmayı amaçladığı" iddia edildi.

İstikrarın olmadığı uluslararası bir ortamda, Ankara’daki rejimin jeostratejik planlamalarına hizmet etmek için "daha saldırgan bir hale gelmeyi tercih ettiği", Rum kesimi ile Atina karşısında "baskı oluşturmak istediğini" öne süren gazete, bu ortamın amacının "gözdağı vermek" olduğunu iddia etti.