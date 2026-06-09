Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme saat 15.00’te başladı ve 1 saat 10 dakika sürdü.

Holguin, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 5+1 formatındaki genişletilmiş toplantının temmuz veya ağustos ayında olabileceğini kaydetti.

Holguin, dün Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile verimli görüşmeler yaptığını belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 5+1 toplantısına yönelik hazırlık yaptıklarını ifade eden Holguin, “Tarihi henüz tam olarak bilmiyoruz ancak gelecek aylarda, temmuz veya ağustos ayında olabilir.” dedi.

Sürece ilişkin olumlu ve iyimser olduğunu kaydeden Holguin, toplantı için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı, iyi sonuçlar alınmasını umduğunu söyledi.

Holguin, Hristodulidis'in, "müzakerelerin yeniden başlayacağının duyurulacağı bir genişletilmiş konferans için hazırlık çalışmalarının başladığı" yönündeki açıklamasına ilişkin bir soru üzerine, “Bilmiyoruz. Ne olacağını toplantında göreceğiz.” ifadelerini kullandı. Holguin, bunun iyi bir haber olabileceğini ancak beklemeyi tercih ettiğini söyledi.

Pazartesi günü Ankara’da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini açıklayan Holguin, ardından Atina’ya giderek Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis ile bir araya geleceğini ifade etti.

Adadan ayrılmadan liderlerle de yeniden ikili görüşmeler gerçekleştireceğini belirten Holguin, Erhürman ile 13 Haziran Cumartesi günü görüşeceğini duyurdu.