Bir dizi temasta bulunmak üzere adaya gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Barış Gücü Operasyonlarından sorumlu yardımcısı Jean Pierre Lacroix’in bu sabah erken saatlerde Pile’yi ziyaret edeceği, ardından da liderlerle ayrı ayrı görüşeceği kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi “Lacroix Pile’ye Gidecek ve Ardından İki Lideri Görecek” başlıklı haberinde Lacroix’in bu sabah erken saatlerde ne olup bittiğini yerinde görmek için Pile’de Çayhan Düzünü ziyaret edeceğini yazdı.

Lacroix’in KKTC makamları ile Barış Gücü arasında gerginlik yaşanan 2023 yılında da aynı yere gittiğini anımsatan gazete, Lacroix’in hali hazırda adada bulunduğunu ve UNFICYP tarafından adadaki ve özellikle de ara bölgedeki durumla ilgili olarak bilgilendirildiğini kaydetti.

Gazete BM Kıbrıs Barış Gücü'nün “X” platformunda yaptığı paylaşıma dayanarak Lacroix’in iki günlük bir ziyaret için adaya geldiğini ve programında UNFICYP misyon şefi Khassim Diagne, askeri güçlerin barış gücü mensupları, BM Polisi (UNPOL), iki toplumdan temsilciler ve sivil toplum örgütleriyle görüşmeler bulunduğunu belirtti.

Lacroix’in Pile ziyaretinin akabinde bu sabah saat 10.00’da başkanlık sarayında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşeceğini yazan gazete, Lacroix’in bunun ardından saat 12.00 sıralarında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la görüşmek için KKTC’ye geçeceğini belirtti.

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise açıklamasında Lacroix’in adaya ziyaretini önemli olarak nitelendirdi.

Ziyaretin planlanmış olduğunu ifade eden Letimbiotis, Lacroix ile Hristodulidis arasında gerçekleştirilecek görüşmede Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler, BM Genel Sekreterinin çabaları ve Türk Ordusu tarafından kısa süre önce gerçekleştirildiği iddia edilen ihlaller konusunda fikir alışverişinde bulunulacağını belirtti.

Lacroix’in adaya gelmesinin önemli olduğuna işaret eden Letimbiotis, bunun BM’nin kararlılığını ve bu kararlılığının azalmadığını gösterdiğini sözlerine ekledi.