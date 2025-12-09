Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sivil Savunma ekiplerinin, su taşkınlarının etkili olduğu Boğaz, Pınarbaşı, Kanlıköy, Dikmen ve Gönyeli bölgelerinde müdahale faaliyetleri yürüttüğü kaydedildi.

Belediyeler ve İtfaiye ekipleri ile koordineli şekilde araçlarında mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, su baskını riski bulunan binalardan tahliyeler yapıldığı, su birikmesine ve yükselmesine neden olan tıkanıklıkların bulunduğu noktalarda belediye ve itfaiye ekipleriyle birlikte su tahliyesi yapılarak su akışının sağlandığı belirtildi.