Rum yönetiminin, KKTC’deki eski Rum mallarını “gasp etmekle” suçladığı Yahudi asıllı Türk iş insani Simon Aykut’un davası görülmeye devam ediyor.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi, “Aykut Davasında Delillerinin Sunulması” başlıklı haberinde davanın görülmesinin derinleşmeye başladığını yazdı.

Davanın önceki günkü duruşmasında polis memurunun ifade vererek, internette açık kaynaklarda ve Afik inşaat grubuna ait sitelerde yürütülen soruşturma sürecinden bahsettiğini yazan gazete polis memurunun Afik grubunun web sitelerinden ve Aykut’un oğlunun müdahalesine ilişkin bulgulardan da söz ettiğini belirtti.

Habere göre polis memuru, Simon Aykut’un oğlu Afik Yaacov’un da arananlar listesinde olduğunu ifade etti.

Sorgulamanın tamamlanmasının ardından sanığın temsilcisi, tanığa; özellikle polisin sorgu grubu tarafından yapılan araştırma ve mahkeme önünde bulunan tanık materyaline ilişkin bir takım sorular yöneltti.

Savunma avukatı polisin, Afik ve Dumanika şirketlerine ilişkin araştırma ve mahkemeye delil olarak sunulan belgelerden birine yapılan atfın 2021 yılından itibaren başladığını belirtti.

Polis memuru ise 2021 yılına yönelik atfın, soruşturma delillerinin o dönemde açılan bir davayla bağlantısı olduğunu, o dönemde araştırma yapılıp yapılmadığını ya da hangi derece de yapıldığını da bilmediğini söyledi.

Sanık avukatı ayrıca polisin, Nüfus ve Göç Dairesi memurundan, Simon Aykut ve oğullarının idari dosyaları konusunda, 2021 ve 2024 yılları olmak üzere iki kez ifade aldığını, müvekkili Simon Aykut’un 2021 yılından tutuklanana kadar, kuzeyden ve kuzeye, sınır kapıları üzerinden 31 geçiş yaptığını belirtti.

Sanık avukatı ayrıca “polisin elinde veri varken önceden neden tutuklama yapmadığı” sorusunu da sordu.

Gazete tanığın çapraz sorgulanmasına, Perşembe (22 Mayıs) günü devam edileceğini ayrıca iddia makamının yeni tanıklar da getirmesinin beklendiğini yazdı.

Habere göre Rum Ağır Ceza Mahkemesi sürecin devamına ilişkin 27 ve 28 Mayıs(her iki tarih dahil) saat 09:30 için de iki gün belirledi.

Öte yandan Haravgi gazetesi ise ilgili haberinde, Kıbrıslı Rum avukatlar tarafından, KKTC’deki eski Rum mallarının “gasp edilmesi” konusundaki sanığa ilişkili olduğu görülen Güney Kıbrıs’ta kayıtlı iki şirket ile ilgili sorular yöneltildiğini yazdı.

Habere göre savunma avukatı önceki gün Lefkoşa Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, bu bilgilerin dava dosyasına girilmediğini belirtti.

Lefkoşa Rum Polis Müdürlüğü sorgu grubundaki polis memurunun sorgusu sırasında, avukat Maria Neofitu, belgelerden birinin Güney Kıbrıs’taki Verol Investments şirketi müdürü Rafail Lazaru’nun evinde yapılan arama sırasında alınan siyah dosya olduğuna işaret etti.

Neofitu, tanığa; “neden bu dosyanın içeriğinin mahkemeye sunulmadığını” sordu. Polis memuru bunun üzerine “böyle bir şeyin kendisinden istenmediğini çünkü Aykut’un, Verol ile bağlantısının görülmediğini” ifade etti.

Neofitu, müvekkili, söz konusu şirket ve Güney Kıbrıs’ta kayıtlı, müdürünün Ermi Hristodulu’nun olduğu Liolia Ltd isimli şirket hakkında, Simon Aykut’un oğlunun Larnaka’daki evi ile her iki şirketin banka ve diğer varlıklarının dondurulması talebi bulunduğunu da belirtti.

Neofitu, mal varlıklarının dondurulması talebinde, şirket müdürlerinin isimlerine değil şirketlerden bahsedildiğini ancak Simon Aykut’un isminin zikredildiğini ifade etti.