Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik tarife ve paketler geliştirerek kampanyalar tasarlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell, bu kez çocuklara özel bir çalışma gerçekleştirdi. 7 ile 17 yaş aralığına hitap eden; güvenli, kontrollü ve avantajlı yapısıyla dikkat çeken Turkcell Çocuk tarifesini duyurdu. Kuzey Kıbrıs Turkcell’den verilen bilgiye göre hayata geçirilen Turkcell Çocuk tarifesi hem çocukların iletişim ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ebeveynlere dijital dünyada iç rahatlığı sunuyor.

Çocukların ihtiyacı olan her şey tek pakette

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den verilen bilgide Turkcell Çocuk tarifesi ile 10 GB internet, 200 dakika yurt içi ve Türkiye yönüne konuşma, 200 SMS ve 3 Kuzey Kıbrıs Turkcell abonesi ile sınırsız konuşma hakkı ile çocukların günlük iletişim ve internet ihtiyaçlarına yönelik özel olarak hazırlandı. Bilgide ayrıca, bitmeyen internet özelliği sayesinde tarifedeki internet kotası dolduğunda müşterinin bağlantısının kesilmediği, internet kullanmaya devam ettiği aktarıldı.

Turkcell Çocuk tarifesi ile ilgili verilen bilgide, aylık 299 TL fiyat avantajı ve 6 ay sabit fiyat garantisi ile sunulduğu, tarifenin çocukların iletişim ihtiyacını kontrol altında tutmak isteyen aileler için ekonomik ve güvenli bir çözüm olduğu da vurgulandı.

Güvenli internetin anahtarı: Bitdefender Total Security hediye ediliyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell, tarifeyi hazırlarken güvenli internet kullanımını çok önemsediklerine vurgu yaparak, lansmana özel olarak sundukları kampanya hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda Turkcell Çocuk tarifesine geçiş yapan abonelere 1 yıl boyunca ücretsiz Bitdefender Total Security yazılım lisansı hediye edildiği açıklandı. Verilen bilgide tarifeyi alacak kişilere ücretsiz sunulacak bu yazılımın sınırlı sayıda olduğu belirtilirken, bu lisans sayesinde PC, tablet ve telefonların virüs, zararlı yazılımlar ve dijital tehditlere karşı korunduğu dile getirildi. Ayrıca, ebeveynlerin, konum takibi, zaman yönetimi, internet filtreleme ve sosyal medya gözetimi gibi gelişmiş güvenlik özellikleriyle çocuklarının dijital aktivitelerini kontrol edebildiği, böylelikle ailelerin kafalarının rahat olduğu da vurgulandı.

Tarifeden nasıl yararlanırım?

Turkcell Çocuk tarifesinden yararlanmak isteyen müşteriler için açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Turkcell Çocuk tarifesi için ebeveynlerin imza yetkilisi olarak işlem yapması bu tarifeyi alabilmek için yeterli. Kayıt işlemi tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell mağazalarından, 7 ile 17 yaş arasındaki çocuklar adına kolayca gerçekleştirilmektedir. Daha fazla bilgi ve başvuru için Turkcell Çocuk Tarifesi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.”