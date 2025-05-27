Güney Kıbrıs’ın son günlerde artan saldırılarının kimseye yarar sağlamayacağını vurgulayan Tatar, “Onların amacı ve düşüncesi her türlü saldırıyla, bizleri diz çökertmek ve köşeye sıkıştırarak, tavizler koparmaktır. Böyle bir taviz asla olmayacak” dedi.

Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen “Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu” başlıklı konferansın açılışında konuşma yaptı.

-Tatar: “Dijital dönüşüm, yeşil dönüşümle KKTC’yi çok daha müreffeh yarınlara taşıyabileceğimiz ayrı bir gerçek”

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasına, davetini kabul edip, KKTC’ye gelen TC Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e teşekkür ederek, başladı.

Maliye Bakanı olarak görev yaptığı dönemde, Şimşek ile çok yakın çalışma fırsatı bulduğunu ve ondan çok şey öğrendiğini dile getiren Tatar, Maliye Bakanlarının, en zoru başarmakla mükellef olduğunu kaydetti, reform, tedbir ve “hayır” demesini bilmek gerektiğini söyledi. “Fırsatlar belli, imkanlar belli ama talepler her zaman daha fazla” diyen Tatar, devlet idaresini disiplin altına almanın sanıldığı kadar kolay olmadığını belirtti.

Turizm, yükseköğrenim, hizmetler sektörü, hafif sanayi, inşaat, emlak ve dijital dönüşümle KKTC’nin potansiyelinin artırılabileceğini ifade eden Tatar, bilişim adası olma yolunda iletişim altyapı yatırımlarının yapılmasının önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Dijital dönüşüm, yeşil dönüşümle KKTC’yi çok daha müreffeh yarınlara taşıyabileceğimiz de ayrı bir gerçek” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nde memnuniyetle izledikleri gelişmeler olduğunu ifade eden Tatar, “2023 depreminden sonra, ki 100 Milyar dolarların üzerinde bir külfetten bahsedilmektedir. Bütün bunları dönüştürebilen, bütün bunları yönetebilen ve şimdi terörsüz Türkiye, yeni Türkiye yüzyılında ortaya konulan hedefler… Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin potansiyelinin arttığını görüyoruz” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, küresel anlamda dünyadaki gelişmelerde söz sahibi bir ülke olduğunu dile getiren Tatar, “Bütün bunlar Doğu Akdeniz’in Mavi Vatan’ın kalbinde KKTC’ye de inşallah yakın gelecekte olumlu olarak yansıyacaktır” dedi.

-Güney Kıbrıs’ın saldırıları… “Umutları yok etmek kimseye hizmet etmiyor”

Güney Kıbrıs’ın son günlerde artan saldırılarının kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Tatar, yatırımcıları tehdit ve tutuklama emirleriyle KKTC’deki istikrarı bozma girişiminin ve ileride iki devletin iş birliğiyle bütün adanın daha müreffeh yarınlara taşınması için umutları yok etmenin kimseye hizmet etmediğini vurguladı.

Rum liderle görüşmelerinde, bu tutumundan vazgeçmesini, bu tutumunun kimseye yarar sağlamayacağını ifade ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, anavatan Türkiye’nin tam desteğiyle sürdürülen yeni siyasetin doğru yol olduğunu kaydetti, “Burada bir devlet, bir anayasa, bir düzen var” dedi.

Enerji, su, doğal gaz konularında iş birliği yapılabilecekken saldırılarla atmosferin baltalanmasının büyük bir haksızlık olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, diyalogdan ve iletişimden hiçbir zaman kaçmadığını söyledi.

Üçlü görüşme teklifini bu saldırılar nedeniyle reddettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bunun diplomatik bir tavır olduğunu BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín Cuellar’a ilettiğini kaydetti.

-“Taviz asla olmayacak”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizim hedeflediğimiz iki devletin iş birliğiyle birtakım projelere her iki halkın faydasına olacak şekilde yön vermekken, onların amacı ve düşüncesi hepinizin de gördüğü gibi her türlü saldırıyla, bizleri diz çökertmek ve köşeye sıkıştırarak, tavizler koparmaktır. Böyle bir taviz asla olmayacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar son olarak, TC Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, KKTC ekonomisinin sıkıntılarının aşılması için önerilerini paylaşmasının kendileri için büyük fırsat olduğunu belirtti.