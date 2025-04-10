Kuzey Kıbrıs Turkcell, sunduğu Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) çözümleriyle adadaki kurumların dijitalleşme yolculuklarına öncülük etmeye devam ediyor. Asbank ile gerçekleştirilen stratejik iş birliği kapsamında, bankacılık sektöründe dijital dönüşümün temel taşlarından biri olan, RPA teknolojisi için kapsamlı bir eğitim programı hayata geçirildi. Eğitimde; rutin, sürekli tekrar eden işleri çalışan davranışını modelleyerek yapabilen ve dijital asistan olarak kullanılan, RPA yazılım robotları anlatıldı.

Asbank’ın dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen bu eğitim, çalışanların RPA sistemlerini etkin ve verimli şekilde kullanabilmesini amaçladı. Kuzey Kıbrıs Turkcell RPA Sorumlusu Dr. Necip Karakurt’un liderliğinde gerçekleştirilen programda, RPA’nın temel işleyişi, bankacılık süreçlerine entegrasyonu, uygulama örnekleri ve sağladığı verimlilik detaylı biçimde ele alındı.

Özellikle finans ve bankacılık gibi yoğun belgeleri olan sektörlerde RPA teknolojileri; gelen e-postaların otomatik işlenmesinden, müşteri bilgisi doğrulamalarına ve veri girişine kadar birçok süreci insan müdahalesi olmadan, hızlı ve hatasız şekilde gerçekleştirebiliyor. Yapay zekâ ile entegre çalışan bu sistemler yalnızca otomasyonu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kurumlara akıllı karar destek mekanizmaları da sunarak dijital dönüşümde stratejik avantaj sağlıyor. Bu teknolojiler, iş gücünün daha yaratıcı ve analitik alanlara yönlendirilmesini mümkün kılarak verimlilikte büyük sıçramalar yaratıyor. Yapay zeka günümüzde gerek bireyler gerekse kurumlar için önemli ve büyük bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

“Dijital dönüşümde RPA ile her çalışana bir dijital asistan vermek mümkün”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, iş birliğine dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Kurumların dijitalleşme yolculuğunda en güçlü destekçilerinden biri olmayı sürdürüyoruz. RPA teknolojisi; tekrarlayan, zaman alan süreçleri bir şekilde yöneterek kurumlara büyük bir verimlilik, zaman ve maliyet avantajı sağlıyor. Asbank ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, RPA’nın sadece teknik bir uygulama değil, aynı zamanda insan kaynağını daha stratejik alanlara yönlendiren bir dönüşüm aracı olduğunu da gösteriyor. RPA ile her çalışana bir dijital asistan vermek mümkün oluyor.”

“Dijital yetkinlikleri artırmak önceliğimizdir”

Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip ise eğitim programıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Asbank olarak dijitalleşmeyi sadece teknolojik yatırımlarla sınırlamıyor, aynı zamanda çalışanlarımızın dijital yetkinliklerini artırmaya da büyük önem veriyoruz. Kuzey Kıbrıs Turkcell ile gerçekleştirdiğimiz bu RPA eğitimi, verimliliğimizi artıracak çok değerli bir adım oldu. Bu iş birliği sayesinde hem süreçlerimizi optimize ediyoruz hem de çalışanlarımızın geleceğin teknolojilerine daha hazır hale gelmesini sağlıyoruz.”

Eğitimin sonunda sertifikalarını alan Asbank personeli, bankanın dijitalleşme yolculuğunda aktif rol alma motivasyonuyla sürece katıldı. Eğitim programı, aynı zamanda diğer sektörlere de örnek olacak nitelikte bir uygulama olarak dikkat çekti.