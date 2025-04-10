Karayolları Dairesi Müdürlüğü, köprülü kavşak projesi yapım çalışmaları çerçevesinde Gönyeli Çemberi ile Boğaz kavşağı arası anayol güzergâhında yarın 12.00-13.00 saatleri arasında patlatma yapılacağını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, köprülü kavşak projesi yapımı kapsamındaki patlatma nedeniyle söz konusu güzergahta trafiğin kontrollü şekilde sağlanacağı kaydedildi.

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Güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.