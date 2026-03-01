Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL), ülkede spor ve sağlık odaklı toplumsal dönüşümü hedefleyen “Yaşam İçin Hareket” inisiyatifini başlattı.

Teknoloji, sağlık ve spor alanlarından paydaş kurum temsilcilerini bir araya getiren “Yaşam İçin Hareket” inisiyatifi, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Merkezi’nde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

KKTCELL’den yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği, Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM), Ness Club, Erbulut Jimnastik, Bilardo Federasyonu, KKTC Jimnastik Federasyonu, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi, KKTC Futbol Tenisi Federasyonu, Engelliler Spor Federasyonu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu temsilcileri katıldı. Toplantıda, ayrıca sporcular Girol Eryıldız ve Süleyman Regbe, Kolan British Hospital yetkilileri ile Serena Grup adına Servet Topal da toplantıda hazır bulundu.

İlk buluşmada hareketsizlikle mücadeleye yönelik bütüncül bir yol haritası paylaşıldı. Buna göre, inisiyatif, nisan ayı itibarıyla başlayacak olan geniş katılımlı bir farkındalık yürüyüşü ile harekete geçecek. Süreç, yıl içerisinde yayılacak bir dizi faaliyetle devam edecek.

Soykan: “Fiziksel hareketsizlik en önemli halk sağlığı risklerinden biri”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan, dünya genelinde fiziksel hareketsizliğin en önemli halk sağlığı risklerinden biri olarak kabul edildiğine dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yetişkinlerin yaklaşık dörtte birinin yeterli düzeyde fiziksel aktivite yapmadığını, çocuk ve gençlerde de hareketsizliğin her geçen gün arttığını hatırlatan Soykan, “Bu oluşumu başlatmaktaki amacımız, her yaştan bireyin günlük yaşamına hareketi dahil edebileceği bir farkındalık zemini oluşturmaktır.” dedi.

Mungan: “İlk aşamada kapsayıcı bir farkındalık kampanyası yürütülecek”

Ardından söz alan Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan, inisiyatifin çıkış noktasını ve stratejik çerçevesini aktardı. Mungan, değişen yaşam koşullarında teknolojinin doğru konumlandırılmasıyla daha aktif bir yaşam kültürünün mümkün olduğunu vurguladı.

İlk aşamada ada genelinde kapsayıcı bir farkındalık kampanyası yürütülmesinin planlandığını belirten Mungan, ilerleyen süreçte belirli spor branşlarına odaklanan projelerle çalışmaların derinleştirileceğini ifade etti. Mungan, ayrıca Kuzey Kıbrıs Turkcell’in hareketi teşvik edecek ve ödüllendirecek uygulamalar üzerinde teknik geliştirme sürecini başlattığını da duyurdu.

Küçüközdemir: “Teknoloji bir dönüşüm aracıdır”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise, teknolojinin yalnızca bir iletişim altyapısı değil, insan hayatına doğrudan ve olumlu katkı sunan bir dönüşüm aracı olarak konumlandırılması gerektiğini belirtti.

Küçüközdemir, Kıbrıs’ın iklimsel avantajları ve spor potansiyeline dikkat çekerek, mevcut kaynaklar ile teknolojik kapasitenin etkin kullanımı sayesinde toplum genelinde kalıcı bir hareket kültürü oluşturulabileceğini ifade etti.