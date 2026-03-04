SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) CANDELA Robotik öğrencileri, yapay zeka destekli “SenseAble” projesiyle İzmir’de düzenlenen Fibonacci Robot Olimpiyatları Ege Bölgesi Yarışması’nda birincilik elde ederek, bölge şampiyonu oldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, GİGEM’de 8-18 yaş aralığındaki çocuklara yönelik Uluslararası Lego Okulları sertifikalı eğitmen Dr. Mustafa Kemal Ambar tarafından verilen robotik kodlama eğitimlerine katılan öğrencilerin, bu yıl başarılarını girişimcilik ve toplumsal fayda odaklı bir projeyle taçlandırdığı belirtildi.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden katılan takımların yer aldığı organizasyonda genç girişimciler; robotik, yapay zeka ve sosyal etki temelli projeleriyle jüri karşısına çıktı. İki gün süren yarışma boyunca takımlar projelerini sergiledi.

- “Senseable: Yapay zeka destekli akıllı şapka”

Sağlık Teknolojisi Girişimciliği kategorisinde yarışan “SenseAble” isimli proje, görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları engelleri azaltmayı amaçlayan yapay zeka destekli akıllı bir şapka olarak tasarlandı.

Proje kapsamında geliştirilen akıllı şapka, çevredeki nesneleri yapay zeka ile algılıyor; olası engelleri tespit ediyor ve kullanıcıya anlık sesli geri bildirim sunuyor. Bu sayede görme engelli bireylerin daha güvenli, bağımsız ve konforlu hareket edebilmesi hedefleniyor.

SenseAble, yalnızca teknolojik bir cihaz olmanın ötesinde, kullanıcının adeta görünmeyen bir rehberi gibi çalışarak erişilebilirliği artırmayı amaçlıyor.

Projede danışmanlık görevini Dr. Mustafa Kemal Ambar üstlenirken, ekipte Çağan Karay, Ruhi Çağan Gedik ve Eren Küçüközdemir yer aldı.

Açıklamada, elde edilen birinciliğin GİGEM bünyesinde sürdürülen robotik kodlama eğitimlerinin yalnızca teknik beceriler kazandırmakla kalmadığı; aynı zamanda gençlerin toplumsal sorunlara duyarlı, çözüm üreten ve girişimci bireyler olarak yetişmesine katkı sunduğunu ortaya koyduğu belirtildi.