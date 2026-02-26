Kuzey Kıbrıs Turkcell, dijitalleşen dünyada müşterilerine sunduğu avantajlara bir yenisini daha ekledi. Serena Grup bünyesindeki online alışveriş platformu Shopointcy ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde, tüm Turkcell’liler seçkin markaların ürünlerine %20 indirimle ulaşacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, hayatı kolaylaştıran dijital çözümlerine marka iş birliklerini de dahil etmeye devam ediyor. Ülkemizin köklü kuruluşlarından Serena Grup’un online alışveriş sitesi Shopointcy ile imzalanan protokol çerçevesinde, Turkcell kullanıcılarına özel %20 indirim hakkı tanındı.

Protokol Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürlüğü’nde İmzalandı

İş birliği süreci, Kuzey Kıbrıs Turkcell binasında gerçekleşen bir imza töreniyle resmiyet kazandı. Törene; Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan, Segment ve Ürün Yönetimi Yöneticisi Aziz Kaşot ile Serena Grup Direktörleri Servet Topal ve Göksel Topal katıldı.

Mungan: “Dijital Alışverişte Müşterilerimizin Yanındayız”

İmza töreninde konuşan Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan, e-ticaretin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Müşterilerimizin dijital alışkanlıklarını yakından takip ediyor ve onlara bu alanda da değer katmaya çalışıyoruz. Serena Grup’un online platformu Shopointcy ile yaptığımız bu iş birliği, müşterilerimize konforlu ve avantajlı alışveriş imkanı sunacak. Tüm Turkcell’lilerin bu özel indirimden keyifle yararlanmasını diliyorum."

Serena Grup: “Güçlü Bir İş Birliğine İmza Attık”

Serena Grup Direktörleri Servet Topal ve Göksel Topal ise törende yaptıkları açıklamada, Kuzey Kıbrıs Turkcell gibi güçlü bir teknoloji paydaşıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Shopointcy’nin geniş ürün yelpazesini Kuzey Kıbrıs Turkcell gücüyle ve avantajıyla kullanıcılara ulaştıracak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten direktörler, iş birliğinin hayırlı olmasını diledi.