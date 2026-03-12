Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Adakart, teknolojik altyapılarını birleştirerek kullanıcıların hayatına değer katacak stratejik bir iş birliğine imza attı. Yapılan anlaşma çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Turkcell İletişim Merkezlerinde bulunan KİOSK’lar üzerinden artık Adakart yüklemeleri kolayca gerçekleştirilebilecek.

Kuzey Kıbrıs Turkcell; teknolojiyi hayatın her alanına entegre etme vizyonu doğrultusunda, toplu taşıma süreçlerini dijitalleştirmek amacıyla Adakart (Citypoint Bilişim Servisleri Ltd.) ile bir iş birliği protokolü imzaladı. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürlük binasında gerçekleşen toplantıda; Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan, Marka İş Birliği Uzmanı Ege Altındaş ve Citypoint Bilişim Servisleri Ltd. Şirket Direktörü Kazım Erarslan katıldı.

Tek Noktadan Kesintisiz Hizmet

Bu iş birliğiyle, iki kurumun teknolojik altyapılarının entegre edilmesi hedefleniyor. Projenin ilk adımı olarak; Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri ve tüm Adakart kullanıcıları, Kuzey Kıbrıs Turkcell İletişim Merkezlerinde yer alan KİOSK’ları kullanarak hızlı ve güvenli bir şekilde kartlarına bakiye yükleyebilecek. İş birliğinin ilerleyen safhalarında, kullanıcılar için yıl boyunca yeni avantajlar ve özel ayrıcalıkların duyurulması planlanıyor.

Murat Küçüközdemir: "Dijitalleşmeyi Hayatın Her Alanına Taşıyoruz"

İmza töreninde konuşan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, müşteri odaklı yaklaşımlarını ulaşım sektörüyle birleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak temel vizyonumuz; teknolojiyi sadece iletişimde değil, hayatın her alanında bir kolaylaştırıcı olarak sunmaktır. Adakart ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, teknolojiyi yaşamın her anına entegre ederek halkımızın yaşam kalitesini artırma vizyonumuzun kıymetli bir adımıdır. İletişim Merkezlerimizdeki KİOSK’ların Adakart yüklemelerine açılmasıyla, halkımızın günlük yaşam trafiğinde önemli bir kolaylık sağlıyoruz. İki kurumun teknolojik yetkinliklerini birleştirerek, sektörde katma değer yaratacak yenilikçi projeler üretmeye devam edeceğiz."

Yeni Avantajlar Yolda

İmzalanan protokol, sadece bir ödeme noktası iş birliği değil, aynı zamanda iki kurumun gelecekteki ortak projeleri için de bir temel oluşturuyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Citypoint, yıl boyunca kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak kampanya ve dijital çözümleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek.