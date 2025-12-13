Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı adına 8 Aralık'ta açtığı hazine bonosu yoluyla 3 ayrı iç borçlanma ihalesini dün (11 Aralık) sonuçlandırdı.

Çoklu fiyat şekliyle yapılan "Devlet İç Borçlanma Senedi" (DİBS) ihalesinde 13 milyon ABD Doları, 14 milyon Euro ve 20 milyon İngiliz Sterlini borç arandı.

Teklifler sonrasında tümü 118 gün vadeli olmak üzere, ortalama yüzde 4,05 faizle 8.6 milyon dolar (366 milyon 862 bin 240 TL), yüzde 3,75 faizle 16 milyon euro (794 milyon 515 bin 200 TL) ve yüzde 4,44 faizle 17 milyon sterlin (967 milyon 269 bin 400 TL) borç alındı.

TOPLAM 2.12 MİLYAR TL BORÇ ALINDI

Böylece aynı anda yapılan 3 ayrı iç borçlanma ihalesinde borçlanılan tutarın toplamı 2 milyar 128 milyon 646 bin 840 TL oldu.

Hazine döviz borç tutarlarını kur riski üstlenmemek amacıyla SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürerek kullanacak.

Merkez Bankası, borçlanmaların hangi kişi/kurumlardan yapıldığını açıklamadı.

ÖNCEKİ BORÇLANMALAR

Maliye Bakanlığı, 2025'te daha önce 35 kez iç borçlanmaya gitmişti. 35 iç borçlanmanın dökümü şöyle olmuştu:

 11 Şubat: 16 milyon 250 bin dolar (585 milyon TL)

 27 Şubat: 970 milyon TL

 27 Şubat: 21.1 milyon dolar (770 milyon TL)

 27 Mart: 14.8 milyon dolar (561 milyon TL)

 27 Mart: 16.75 milyon sterlin (819 milyon TL)

 25 Nisan: 916 milyon TL

 25 Nisan: 9.5 milyon dolar (364.3 milyon TL)

 25 Nisan: 14 milyon euro (610.8 milyon TL)

 25 Nisan: 9.75 milyon sterlin (498.1 milyon TL)

 27 Mayıs: 2 milyar 375 milyon TL

 27 Mayıs: 7.2 milyon dolar (280.9 milyon TL)

 27 Mayıs: 6 milyon euro (266.5 milyon TL)

 27 Mayıs: 8.35 milyon sterlin (442.7 milyon TL)

 26 Haziran: 995 milyon TL

 26 Haziran: 18.3 milyon dolar (727.8 milyon TL)

 26 Haziran: 9.5 milyon euro (438.4 milyon TL)

 26 Haziran: 7.5 milyon sterlin (406.7 milyon TL)

 10 Temmuz: 19.4 milyon dolar (777.8 milyon TL)

 10 Temmuz: 20 milyon sterlin (1.09 milyar TL)

 25 Ağustos: 13 milyon 219 bin dolar (541.8 milyon TL)

 25 Ağustos: 14 milyon 500 bin euro (689.2 milyon TL)

 25 Ağustos: 20 milyon 900 bin sterlin (1.15 milyar TL)

 18 Eylül: 21 milyon 700 bin dolar (897 milyon 345 bin TL)

 18 Eylül: 17 milyon 250 bin euro (844 milyon 894 bin TL)

 18 Eylül: 21 milyon 400 bin sterlin (1 milyar 209 milyon 314 bin TL)

 24 Eylül: 2 milyar 185 milyon TL

 27 Ekim: 1 milyar 95 milyon TL

 27 Ekim: 7 milyon 100 bin dolar (298 milyon TL)

 27 Ekim: 3 milyon 600 bin euro (175.5 milyon TL)

 27 Ekim: 4 milyon 100 bin sterlin (229.6 milyon TL)

 6 Kasım: 2 milyar 745 milyon TL

 6 Kasım: 11 milyon 550 bin dolar (485 milyon 13 bin 650 TL)

6 Kasım: 13 milyon sterlin (715 milyon 799 bin 500 TL)

27 Kasım: 1 milyar 85 milyon TL

27 Kasım: 11 milyon 500 bin dolar (488 milyon 724 bin 700 TL)

Not: Döviz borçlanmalarının TL karşılıkları, aynı günün Merkez Bankası kurlarına göre hesaplanmış ve yuvarlanmıştır.

TOPLAM BORÇ 30 MİLYAR 858 MİLYON TL

Önceki, gün yapılan son üç borçlanmayla 2025 yılında alınan borç sayısı 38'e yükseldi.

Maliye'nin toplam borçlanma miktarı ise 30 milyar 858 milyon 837 bin 690 TL (borçlanmanın yapıldığı günün kuruyla) oldu.

Yıl bitmeden toplam 38 kez borçlanma için ihaleye çıkan Maliye'nin toplam borçlanma miktarı şimdiden 31 milyar TL'yi buldu.

Kurum, şu ana kadar borçlanma yetkisinin 17.5 milyar üzerinde borç aldı.

2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi’nde bütçe açığı 17 milyar 618 milyon TL olarak öngörülmüştü.