Telsim, Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından düzenlenen 3. Sektörel Vergi Ödülleri kapsamında, üçüncü kez “Elektronik Haberleşme Hizmetleri Sektöründe Vergi Onur Ödülü”ne layık görüldü.

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz’e ödülünü Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile birlikte Kıbrıs Türk Ticaret Odası Eski Dönem Başkanlarından Hasan İnce takdim etti.

SEFER TÜZ: “TELSİM OLARAK, ÜLKEMİZİN EKONOMİK VE DİJİTAL GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK YATIRIMLARIMIZA AYNI AZİMLE DEVAM EDECEĞİZ.”

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, 3. Sektörel Vergi Ödülleri’nde, Telsim olarak üç yıldır ödüle layık görülmekten dolayı büyük bir gurur duyduğunu aktararak, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na teşekkürlerini sundu.

Tüz, “Yaklaşık üç buçuk yıldır Telsim’in Genel Müdürü olarak görev yapıyorum. Bu süre boyunca şirketimizin her yıl sektöründe en çok vergi veren şirket ünvanını taşıması, sadece ticari bir başarı değil; ülkemize duyduğumuz sorumluluğun güçlü bir göstergesidir.” dedi.

Vodafone’un dünyanın beş kıtasında ve 60’ın üzerinde ülkede benimsediği doğruyu yapma ilkesinin altını çizen Tüz, Telsim olarak Kuzey Kıbrıs’ın en büyük uluslararası yatırımcılarından biri olarak doğruyu yapma ilkesini aynı kararlılıkla sürdürdüklerini aktardı. Tüz, “En büyük hedefimiz; ülkemizin, toplumumuzun ve müşterilerimizin yararına çalışmak, değer üretmek ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı koymaktır.” dedi.

Tüz, “Elektronik Haberleşme Hizmetleri sektöründe Vergi Onur Ödülü’ne üçüncü kez layık görülmek, bizler için ayrı bir gurur ve onur kaynağı olmuştur. Emeğiyle Telsim’i bugünlere taşıyan tüm çalışma arkadaşlarıma ve yıllardır güvenini bizden esirgemeyen müşterilerimize yürekten teşekkür ederim. Telsim olarak, ülkemizin ekonomik ve dijital gelişimine katkı sağlayacak yatırımlarımıza aynı azimle devam edeceğiz.” dedi.