İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Muhaceret polisi, Kaymakamlık personeli ve Göç İdaresi ekiplerinin ortak katılımıyla yapılan denetimlerde, ülkede yasal statüsü olmayan kişilere yönelik incelemelerde bulunuldu.

Denetimler kapsamında Girne’de, biri 2020, diğeri ise 2021 yılından bu yana ülkede “kaçak olarak kaldığı” tespit edilen iki kişi tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Bakanlık açıklamasında, “Kamu düzeninin, güvenliğin ve yasal düzenin korunması amacıyla denetimlerin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceği” vurgulanırken, ilgili tüm kurumlar arasındaki “koordinasyonun güçlendirilerek devam edeceği” kaydedildi.