Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 22.50 sıralarında Şehit Kamil Dimililer Caddesi üzerinde bulunan bir ikametgahın garajında park halindeki TAA 477 C plakalı otobüste, muhtemelen makine bölümündeki elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre nedeniyle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, aracın makine bölümündeki elektrik aksamı ve kabloları ile plastik aksamları ve motor bölümü yanarken, motor kapağı, ön çamurluklar ve ön farlar ise ısıdan zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.