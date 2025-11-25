Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonun (KKDF) düzenlemiş olduğu Tuborg Darts Süper Ligi başladı. 2025 – 2026 Darts Süper Liginin, ilk maçlarında çekişmeli karşılaşmalar yaşandı.

Tuborg Süper Ligi ilk hafta maçlarında, Diamond Child Darts Derneği konuk ettiği, Kıbrıs Dart Derneğini 13 – 3, Vadili Dostları Darts Derneği konuk olduğu, Fota Darts Derneğini 9 – 7, Beyarmudu Belediyesi Darts Takımı konuk ettiği, Gazi Mağusa Darts Birliğini 10 – 6, Minareliköy Spor Kulübü, Lefkoşa Spor Birliğini 10 – 6, Gönyeli Darts Birliği, Cihangir Spor Kulübünü 12 – 4 ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, Güzelyurt Darts Birliğini 10 – 6 mağlup etti.