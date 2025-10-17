KKTC’de 5. kez gerçekleştirilen, dünyanın en prestijli darts turnuvalarından Geleneksel Northern Cyprus Darts Open Turnuvası, yüzlerce kişinin katılımıyla 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşti.

BEYARMUDU BELEDİYESİ DART TAKIMI TURNUVADA

Turnuvaya katılan Beyarmudu Belediyesi Dart Takımı sporcularımız, bireysel performanslarıyla turnuvada boy gösterdiler. Dünyanın pek çok yerinden katılan yüzlerce tecrübeli sporcu arasında, sporcularımızın tamamı son 64 içerisinde yer aldı.

ŞEVKİ KOZANSOY’DAN BÜYÜK BAŞARI

Sporcularımızdan Şevki Kozansoy, turnuvadaki son 16 kişi arasına kalarak büyük bir başarı ortaya koydu.

GURUR VEREN BAŞARILAR

Turnuvadaki başarılardan dolayı Beyarmudu Belediyesi Başkanı Bülent Bebek de sporcularımızı tebrik ederek “Sporcularımızın sergilediği bu üstün başarılar ile gurur duyuyoruz.” dedi.