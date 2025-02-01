Lefkoşa’da önceki gece saat 20.30’da Lefkoşa Polis Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon kapsamında, 27 yaşındaki Yüksel Mitev’in kullanımındaki araçta arama yapıldı. Aramada söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 100 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

100 gram kokainin piyasa değerinin 500 bin TL olduğu bilgisine ulaşıldı.

Tutuklanan Yüksel Mitev dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 30 Ocak 2025 tarihinde Narkotik ve ÇÖŞ ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda zanlının Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde çekici araç içerisinde tespit edildiğini söyledi.

Polis, araçta yapılan aramada yolcu koltuğunun altında 2 ayrı naylona sarılı 100 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini; uyuşturucuyu telefonla irtibat kurduğu Rum kesimindeki bir şahıs aracılığı ile aldığını, kuzeyde bir şahsa yine güneydeki şahsın yönlendirmesi ile teslim edip, bu iş karşılığında 300 Euro alacağını söylediğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, zanlının uyuşturucu aldığı şahıs ile teslim edeceği şahsın arandığını da belirerek, 3 gün ek süre istedi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.