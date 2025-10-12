Lefkoşa, KKTC — “Blockchain ve Ekonomi: Dijital Çağda Güven, Şeffaflık ve Büyüme” paneli, Metaterra’nın ev sahipliğinde Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik, blockchain teknolojisinin finansal sistemlerde yarattığı dönüşümü tartışmak üzere dünyanın önde gelen uzmanlarını Kuzey Kıbrıs’ta bir araya getirdi.

Etkinliğe katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dijital dönüşümün ülke ekonomisi için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. Tatar, Metaterra’nın bu girişiminin adanın finans ve teknoloji alanında önemli bir atılımı temsil ettiğini belirterek, Kuzey Kıbrıs’ın bölgesel bir dijital finans merkezi olma potansiyelini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, üç farklı kıtadan sektör temsilcilerini bir araya getiren etkinliğin, Metaterra’nın vizyoner yaklaşımı sayesinde Kuzey Kıbrıs’ın dijital ekonomi alanında uluslararası görünürlüğünü artırdığını belirtti. Bu adımı, ülkenin küresel finansal entegrasyona yönelen yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Panelde konuşan Hakan Törehan, blockchain teknolojisinin yalnızca finansal sistemleri değil, ekonomik yapıların tamamını dönüştürme gücüne sahip olduğunu vurguladı. Törehan, Miracle Group ve Metaterra bünyesinde yürüttükleri projelerle, Avrupa ve Doğu Akdeniz’de dijital ekonomi ve yeni nesil finansal çözümler alanında öncü adımlar attıklarını ifade etti.

Etkinlikte ayrıca Douglas Anderson, Stephen Moore, Paul Randall, John Beyer ve Fernando Vildósola gibi uluslararası isimler de yer aldı. Katılımcılar, blockchain teknolojisinin geleceği, regülasyon dengesi, veri güvenliği ve tokenizasyon gibi konularda görüşlerini paylaştı.

Panel, Kuzey Kıbrıs’ın dijital ekonomi ve blockchain alanında bölgesel bir merkez olma yolunda attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.