Hasta çocuklarına yararına yarışlarda sosyal sorumluluk projesi başlatan Kemal Topçuoğlu koordinatörlüğünde İlke Koçak kadın pilotlar Jale Kuset ve Havva Akagün İnatçı yarışlarda “Minik Kalpler için Yarışıyoruz” sloganı ile büyük bir çaba sarf ediyor.

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneğ i(Zayder) Team koordinatörü Kemal Topçuoğlu önderliğinde gerçekleşen yarışlarda Zayder ekibi büyük bir başarıya imza attı.

Dereceler şöyle oldu:

Kemal Topçuoğlu • Genel Klasman: 3. • Kendi Klasmanı: 1.

Hakkı (Co-Pilot) • Genel Klasman: 2. • 4 Çeker Kategorisi: 1.

İlke Koçak • 4 Çeker Kategorisi: 3.

Kadın Pilotu Jale Kuşet Kadınlar Kategorisi: 1. Ön Çeker Kategorisi: 2.

Zayder’den yapılan açıklamada “ZAYDER TEAM olarak bu gururu yaşatan tüm pilotlarımıza ve destekçilerimize teşekkür ederiz! Yarışta sadece hız değil, emek, dayanışma ve gönül kazandı” ifadeleri kullanıldı.