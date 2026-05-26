Başbakan Ünal Üstel, Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nda 11-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında 6'ncısı düzenlenen "En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışmasına katılarak 2 ve 3'üncülüğü elde eden KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Timleri’ni yayınladığı mesajla tebrik etti.

Üstel’in tebrik mesajı şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen uluslararası yarışmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni başarıyla temsil ederek altın madalya kazanan kahraman timimizi tebrik ediyorum.

Bu büyük başarı, yüksek disiplinin, sarsılmaz iradenin, profesyonelliğin ve Türk askerinin sahip olduğu üstün kabiliyetin açık bir göstergesidir.

Kıbrıs Türk halkının güvenliği, huzuru ve devletimizin bekası için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimizle gurur duyuyoruz.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile güvenlik alanındaki güçlü iş birliğimiz ve ortak mücadele ruhumuz, her alanda olduğu gibi bu başarıda da kendisini göstermiştir.

Şanlı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıran Güvelik Küvetleri Komutanlığına ve ekibini yürekten kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.