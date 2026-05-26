DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Telsim-Vodafone ana sponsorluğu ve Gazimağusa Belediyesi’nin desteğiyle “Kızlar Geleceği Şekillendiriyor” temasıyla Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, KKTC genelinden 11. ve 12. sınıf kız öğrencilerinden oluşan toplam 11 takım yer aldı.

DAÜ TechGirls Komite Üyesi Dr. Özlem Görkan Evre’nin yarışma konusu ile değerlendirme ölçütlerini aktarmasıyla başlayan etkinlikte, öğrenciler daha sonra çalışma alanlarına geçerek proje geliştirme sürecine başladı.

Etkinliğin devamında, akademi ve sektör temsilcilerinden oluşan jüri üyeleri önünde yapılan sunumlarla öğrencilerin geliştirdiği fikirlerin toplumsal fayda ve uygulanabilirlik açısından değerlendirildiği belirtildi.

- Ödül töreni

DAÜ tanıtım filminin gösterimiyle başlayan ödül töreni ise, açılış konuşmalarıyla devam etti.

Yarışmada Yakın Doğu Koleji’nden “Generative Nexus” birinci, Girne İngiliz Okulu’ndan “ESK STEM” ikinci, İskele Ticaret Lisesi’nden “Bilişim Yıldızları” ise üçüncü oldu.

Törenin sonunda dereceye giren öğrencilere Telsim-Vodafone ve Gazimağusa Belediyesi sponsorluğunda ödülleri takdim edilirken, birinci olan takım üyeleri DAÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’nde geçerli eğitim bursu ile ödüllendirildi.

Telsim Vodafone Genel Müdürü Sefer Tüz, törende yaptığı konuşmada öğrencilerin yapay zekâyı bir teknoloji olarak değil, gerçek hayattaki sorunlara çözüm üreten bir araç olarak kullanmalarının son derece etkileyici olduğunu belirtti.

DAÜ TechGirls Koordinatörü Prof. Dr. Nazife Dimililer ise, etkinliğin gençlerin bilim, teknoloji ve özellikle yapay zekâ alanındaki potansiyellerini ortaya koymaları açısından son derece değerli bir platform sunduğunu ifade etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, DAÜ’nün teknoloji, bilişim ve özellikle yapay zekâ alanındaki hedefleri doğrultusunda önemli adımlar attığını vurguladı.

Bu kapsamda ilgili fakülte ve bölümlerin kurulmasıyla birlikte üniversitenin bu alandaki vizyonunu güçlendirdiğini ifade eden Kılıç, TechGirls projesinin de genç kızların teknoloji ve mühendislik alanlarına yönlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Projenin ikinci yılında daha da gelişerek devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıç, asıl adımı atanların öğrenciler olduğunu ve onların ortaya koyduğu çalışmaların gurur verici olduğunu söyledi.