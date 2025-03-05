Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası'nda Çeyrek Final 1. Maçları bugün oynanacak. Çeyrek finalin rövanş maçları ise 19 Mart 2025 tarihinde oynanacak.
Süper Ligden 8 takımın son 8’e kaldığı Daikin Kıbrıs Kupası Çeyrek finalinde birbirinden zor maçlar oynanacak. Geçen yılın finalisti Mağusa Türk Gücü ile kupanın iddialı takımı bugün Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda yarı final için avantaj arayacaklar.
Geçen yılın kupa şampiyonu Göçmenköy ise hedefini kupa finali olarak belirleyen Mesarya’ya konuk olacak.
DAIKIN KIBRIS KUPASI ÇEYREK FİNAL 1.MAÇ PROGRAMI
BUGÜN
14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü-Cihangir (Osman Özpaşa)
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-DND G.Birliği (Fehim Dayı)
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Göçmenköy (Kerem Eran)
18.30 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı TH Dumlupınar-Esentepe (Ali Özer)