AKSA Süper Lig ve AKSA Birinci Lig’de play-out heyecanı bugün oynanacak kritik karşılaşmalarla sona eriyor. Liglerde kalma mücadelesi veren takımlar, kader maçlarında sahaya çıkacak.

Bugün (Saat: 17.00)

AKSA Süper Lig Play-out Programı

Galatasaray'da 4. Dursun Özbek dönemi
Atatürk Stadı: Lefke – Karşıyaka ( Kerem Eran)

Sadık Cemil Stadı: Mesarya – Mormenekşe ( Osman Özpaşa)

AKSA Birinci Lig Play-out Programı

16 Ağustos Stadı: Yalova – Binatlı (Evren Karademir)

Osman E. Mehmet Stadı Maraş – Geçitkale (Şakir Azizoğlu)

Kritik Pazar’da alınacak sonuçlar, liglerde kalacak ve küme düşecek takımların kaderini belirleyecek.