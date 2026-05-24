AKSA Süper Lig ve AKSA Birinci Lig’de play-out heyecanı bugün oynanacak kritik karşılaşmalarla sona eriyor. Liglerde kalma mücadelesi veren takımlar, kader maçlarında sahaya çıkacak.
Bugün (Saat: 17.00)
AKSA Süper Lig Play-out Programı
Atatürk Stadı: Lefke – Karşıyaka ( Kerem Eran)
Sadık Cemil Stadı: Mesarya – Mormenekşe ( Osman Özpaşa)
AKSA Birinci Lig Play-out Programı
16 Ağustos Stadı: Yalova – Binatlı (Evren Karademir)
Osman E. Mehmet Stadı Maraş – Geçitkale (Şakir Azizoğlu)
Kritik Pazar’da alınacak sonuçlar, liglerde kalacak ve küme düşecek takımların kaderini belirleyecek.