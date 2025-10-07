Kıbrıs Türk futbolunun duayen isimlerinden, Göçmenköy ile adı özdeşleşen ve uzun yıllar boyunca ülke futboluna büyük hizmetlerde bulunan Arslan Bıçaklı’ya anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

KKTC Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler, Kulüpler Birliği'nin kuruluşundan bu yana önemli katkılar sağlayan Arslan Bıçaklı’yı makamında ziyaret ederek plaket takdim etti. Ziyarette, Göçmenköy Spor Kulübü Başkanı Ersan Karataş ile Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Recep Güler de hazır bulundu.

Karavezirler, Arslan Bıçaklı’nın hem Göçmenköy camiası hem de genel olarak Kıbrıs Türk futbolu adına yaptığı hizmetlerin unutulamaz olduğunu vurgulayarak, “Bugün burada sadece bir vefa örneği göstermek için değil, aynı zamanda kendisinden öğrendiğimiz değerlere teşekkür etmek için bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Göçmenköy Spor Kulübü Başkanı Ersan Karataş da, Arslan Bıçaklı’nın kulüp ve camia için bir sembol olduğunu belirterek, onun bıraktığı mirasın yeni nesillere ilham verdiğini söyledi.

Arslan Bıçaklı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, futbolun birleştirici gücüne dikkat çekti ve sporun her zaman barış, dostluk ve dayanışma zemininde ilerlemesi gerektiğini ifade etti.