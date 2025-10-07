Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Münür Özler ve Yönetim Kurulu, hafta sonu Mormenekşe ile oynanan maçta attığı golün ardından uygunsuz gol sevinci yaşayan, ardından kırmızı kart gören oyuncuları Rasheed Ibrahim ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan hareketin kulüp ve camia olarak kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada, ülkemiz etik, ahlak kurallarını düşünmeden bilmeden de olsa büyük bir hata yaptığı vurgulandı. Oyuncuya en ağır maddi ve manevi cezanın verileceği belirtilirken, Mormenekşe ve futbol camiasının paydaşlarından özür dilendi.

Küçük Kaymaklı Spor Kulübü Başkanı Münür Özler ve Yönetim Kurulu imzalı açıklama şu şekilde:

“Mormenekşe ile geçtiğimiz hafta sonu oynadığımız AKSA Süper Lig 3.Hafta karşılaşmasında oyuncumuz Rasheed İbrahim'in kaydettiği golün ardından gol sevincinde yaptığı hareket ne kulübümüz ne de camiamız tarafından tasvip edilen bir hareket olamaz. Yapılan hareket her ne kadar da rakip takıma ve taraftarlarına yapılmasa da Küçük Kaymaklı ruhunu ve spor ahlakını zedeleyici bir harekettir. Bu bağlamda öncelikle Mormenekşe taraftarı ve camiasından oyuncumuz ve camiamız adına özür dileriz..

Yaklaşık iki buçuk aydır takımla birlikte olan 23 yaşındaki oyuncumuz geldiği günden itibaren takıma uyum sağlamış, sessiz, sakin, içine kapanık, etrafındaki kişilere saygılı ve takım içinde de disiplinli bir sporcumuzdur. Her genç oyuncu gibi oyuncumuz da kendine örnek aldığı idol bir futbolcu görür, onun gibi davranıp onun gibi hareket etmek ister. Oyuncumuz da kendi ülke vatandaşı olup daha önce ülkemizde de futbol oynamış bir oyuncunun gol sevincini kendi taraftarlarımız önünde ve basın mensuplarının tam önünde yanlış olduğunu bilmeden yapmıştır ve malesef ki ülkemiz etik, ahlak kurallarını düşünmeden bilmeden de olsa büyük bir hata yapmıştır.

Oyuncumuz yanlış bir örneği kendi uygulamaya çalışmış ve gol sevinci olarak amacını aşmıştır. Yaptığının büyük bir hata olduğunun farkına varmış, büyük bir pişmanlık ve üzüntü içerisindedir.

Yanlış anlaşılmasın bu bir savunma yazısı değildir, olayı açıklama adına tamamen bir özür yazısıdır.

Bu hareketinden dolayı oyuncumuz, Başkanımız, yönetim kurulumuz ve teknik heyetimizden çok büyük bir tepki almıştır.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun vereceği cezanın yanı sıra bizler Küçük Kaymaklı yönetimi olarak da oyuncumuza en ağır maddi ve manevi cezaların uygulanacağını belirtmek isteriz..

Ayrıca eklemek istediğimiz bir konu da genç bir futbolcumuzun yaptığı ve camiamız tarafından da kabul edilen bir hatadan dolayı bazı kulüplerin çeşitli mensuplarının kendi çıkarları uğruna kulübümüzün veya oyuncumuzun daha fazla ceza alması için verdikleri uğraşı da şiddetle protesto ediyoruz. Unutmayalım bugün bize yarın size!

Yaşanan bu olaydan ötürü tekrardan Mormenekşe Spor Kulübü'nden ve futbol camiasının tüm paydaşlarından ÖZÜR DİLERİZ...”