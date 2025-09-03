Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, KKTC Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler’i kabul etti. Kabulde, Kulüpler Birliği yöneticilerinden Recep Güler ve Özbay Abik de hazır bulundu.

Görüşmede, Cuma akşamı oynanacak olan Kulüpler Birliği Kupası hakkında bilgi verildi. Doğan Türk Birliği ile Cihangir’in karşılaşacağı önemli maça Başkan Harmancı da davet edildi.

Toplantıda ayrıca Lefkoşa’da devam eden yeni saha yapım çalışmaları ele alındı. Aytaç Karavezirler, spora katkı sağlayan belediyelere yönelik ziyaretlerine başladıklarını belirterek, bu kapsamda ilk ziyareti Lefkoşa Türk Belediyesi’ne yaptıklarını belirtti.