Efsane Masterleri tarafından organize edilen 2. Efsane Masterleri Derneği Turnuvası önceki akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

Alper Algüllü ve ekibinin yönettiği Atatürk Stadı’ndaki son gece maçlarında Centilmenlik Kupası maçı, Üçüncülük maçı ve Final maçı oynandı. Centilmenlik Kupası maçında Hamitköy Masterleri’ni mağlup eden Binatlı Batı Masterleri, Centilmenlik Kupası’nı kazandı. Üçüncülük maçında KKTC Marmara Masterleri, Efsane Masterleri’ni mağlup ederek turnuvanın Üçüncüsü oldu. Final maçında ise Göçmenköy Masterleri ile Değirmenlik Masterleri karşılaştılar. Göçmenköy Masterleri, Değirmenlik Masterleri’ni mağlup ederek 2. Efsane Masterleri Derneği Turnuvası’nda şampiyon oldu.