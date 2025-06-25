KKTC Futbol Kulüpler Birliği süreklilik arz etmesini planladığı yepyeni bir organizasyonla futbolseverlerle buluşacak. Bu bağlamda tarihte ilk kez düzenlenecek olan Kulüpler Birliği Kupası 2025-2026 sezonu öncesinde oynanacak. Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda ilk kez düzenlenecek olan organizasyonun geleneksel hale gelinmesinin hedeflendiğini, KTFF Süper Kupa’da yer almayacak takımların oynayacağı ve lig ikincisi ile kupa finalisti arasında Kulüpler Birliği Kupası finali oynatılacağını belirtti.

İLK FİNAL DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ – CİHANGİR GSK

Bu bağlamda Mağusa Türk Gücü ile Lefke TSK takımlarının KTFF Süper Kupa mücadelesine çıkacak olmasından dolayı ilk kez düzenlenecek Kulüpler Birliği Kupası finalinin lig ikincisi Doğan Türk Birliği ile lig üçüncüsü Cihangir GSK arasında oynanacağı belirtildi. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma 5 Eylül 2025 Cuma akşamı saat 19.00’da oynanacak.

KARAVEZİRLER: “AMACIMIZ BU KUPANIN BİR HEDEF OLMASIDIR”

Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler yaptığı açıklamada, final organizasyonunun ülke futboluna yeni bir heyecan katacağına inandıklarını, geleneksel olmasının hedeflendiğini ve hazırlık dönemi için de çok önemli bir karşılaşma olacağına inandıklarını ifade etti. İleride organizasyonun daha da genişletilmesinin önünün açılacağını da belirten Karavezirler, “Takımlarımızın ciddi hazırlık dönemi içerisine bu tür maçlarla motive olacağına inanıyoruz. Amacımız Kulüpler Birliği Kupası’nın bir hedef olmasıdır. En azından ligde üst sıraları zorlayan takımlar için bir hedef de bu kupa maçında sahada yer almak olur. Bu yıl Doğan Türk Birliği ile Cihangir arasında keyifli bir başlangıç yapacağız. Kulüplerimizden de bu konuda onay aldık ve teklifimizi kabul ettiler. Bundan sonraki süreçte lig ve kupadaki sıralamaya göre her sezon öncesi Süper Kupa karşılaşmasının önceki haftasında bu karşılaşmayı oynatma hedefindeyiz.” dedi.

“KTFF İLE UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Kulüpler Birliği olarak Futbol Federasyonu öncülüğünde ülke futbolunun gelişimi için çabalarının süreceğini belirten Karavezirler, “Kulüplerimizin sorunlarını çözmek için ve yanlarında olmak için çalışıyoruz. Kulüp başkanlığı, kulüp yöneticiliği her zaman zor olmuştur ama günümüzde bu zorluk daha da artmıştır. Bizim amacımız kulüplerimizin manevi anlamda yanlarında olmaktır. Bu konuda da KTFF ile uyum içerisinde çalışmalarımız devam ediyor.”dedi.

“BÖLGE TOPLANTILARINA BAŞLIYORUZ”

Bölge toplantılarıyla birlikte; lig bazında ve bölgesel bazda sıkıntıları kısa sürede çözmeyi hedeflediklerini kaydeden Karavezirler, “Bölge toplantılarına kısa sürede başlayacağız ve gördüğümüz, duyduğumuz sorunları federasyonumuza ileteceğiz.” ifadelerini kullandı.