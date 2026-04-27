Güney Kıbrıs’ta AB ülkelerinden katılımcıların yer aldığı kültürel mirasın korunması konulu sempozyum gerçekleştirildi.

Politis gazetesi, “Avrupa, Akdeniz ve Körfez Bölgesinde İş Birliği Kolaylaştıran Bir Unsur Olarak Kültürel Varlıkların Korunması” isimli bir sempozyumun Güney Lefkoşa’da yapıldığını yazdı.

Gazete, AB kurumları ve uluslararası örgütlerden 20 katılımcının yer aldığı, 20-21 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyumda kültürel varlıkların korunması, yağmalanmasının önlenmesi, hukuki ve teknik konuların ele alındığını belirtirken, kaçak kültürel varlıkların tespitinde kullanılacak “Veritas” isimli yapay zeka uygulamasının da tanıtıldığını aktardı.