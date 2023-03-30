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Yönetmen Kemal Soğukdere Şampiyon Melekler’in belgeselini yaptı

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Yönetmen Kemal Soğukdere, Şampiyon Melekler’in belgeselini yaptı.

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Yönetmen Kemal Soğukdere Şampiyon Melekler’in belgeselini yaptı
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Mart başında KKTC’ye gelen Kemal Soğukdere, 13 aile üyesi, 1 gazeteci, 1 Sivil Savunma arama-kurtarma personeli ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı ile röportajlar yaptı.
Belgeselde aileler, arama-kurtarma çalışmaları sırasında ve sonrasında yaşadıkları zor, acı dolu günleri aktarırken, bundan sonraki süreçte sorumluların cezalandırılmasına yönelik beklentilerini dile getirdi.
Türkiye’den gelen ekibin çekimleri ve KKTC’deki çalışmaları 11 gün sürdü.
Belgeselin editörlüğünü ve yönetmenliğini Kemal Soğukdere, yardımcı yönetmenliğini ise Harun Aykut yaptı.
Şampiyon Melekler Takımı adlı belgeseli, '21 dakika' adlı youtube kanalında, https://www.youtube.com/watch?v=n_iXs3o1kxs adresinden izlemek mümkün.

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