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YDÜ’den bir sergi daha

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50 eserden oluşan Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler tarafından bugün YDÜ’de açılacak

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YDÜ’den bir sergi daha

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları tarafından hazırlanan “Mayıs” adlı karma sergi, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler tarafından bugün saat 18.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak.
1 Temmuz’a kadar ücretsiz ziyarete açık olacak sergide, 14 ödüllü akademisyen sanatçının resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerinden oluşan 50 eseri yer alacak.
Mayıs sergisi, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek. Doç. Dr. Erdoğan Ergün, “Sanatsal üretimlerine Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde devam eden akademisyen sanatçılar olarak hazırladığımız karma sergimiz zengin bir üslup çeşitliliği sunuyor” dedi. Yaşayan bir sanatçı için eserinin sanat müzesinde yer almasının büyük bir prestij olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Erdoğan Ergün, “Bizler de bundan hareketle, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak ‘Mayıs Sergisi’ni Kıbrıs Modern Sanat Müzesi adına açmaktan gurur duyuyoruz” dedi. Doç. Dr. Ergün, “Tüm sanatseverleri, 50 eseri bir araya getiren ve 1 Temmuz’a kadar ziyarete açık olacak sergimize davet ediyoruz” dedi.
 
 
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