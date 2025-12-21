Özden Selenge “Baykuşlar ve Hatıraları Minyatürlerde” isimli 24’üncü kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturacak.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğulları’nın girişimiyle açılacak sergi, 23 Aralık Salı saat 17.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde Kültür Dairesi himayelerinde açılacak.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Özden Selenge’nin son dönem eserlerinden oluşacak sergide, sanatçının Mısır’dan papirüs ve Uzak Doğu’dan içinde ipek bulunan el yapımı kâğıt ve ayrıca Bursa ipeği kullanarak, akrilik ve sulu boya ile oluşturduğu baykuş temalı 65 resmine yer verilecek.

Son kişisel sergisi 2019 yılında açılan Selenge’nin, 57. sanat yılındaki 24. kişisel sergisi olacak “Baykuşlar ve Hatıraları Minyatürlerde” sergisinde, baykuş temalı resimlerinin yanı sıra sanatçının çoğunlukla el yapımı kâğıt, akrilik, sulu boya, altın, gümüş ve bakır varak kullanarak oluşturduğu 20 minyatür tablosu da sergilenecek.